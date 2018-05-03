Тротц - про дисквалификацию Уилсона: "Меня уже ничто не удивляет"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что не стоит зацикливаться на дисквалификации форварда Тома Уилсона за силовой прием в третьей игре четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (4:3, 2-1 в серии).

В результате столкновения нападающий "Пингвинз" Зак Астон-Ризе получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Уилсон получил дисквалификацию на три матча. При этом во время игры судьи не зафиксировали нарушения.

– Не знаю, удивил ли срок дисквалификации. Меня уже ничто не удивляет. Нет смысла говорить, что в день матча лига признала хит чистым. Решение уже принято. Не хочу это комментировать, мы двигаемся дальше, – цитирует Тротца пресс-служба "Вашингтона".