09:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тротц пригрозил сократить игровое время Овечкина из-за удалений

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц провел серьезный разговор с капитаном команды Александром Овечкиным по поводу частых удалений в последних матчах. Российский форвард получил 10 минут штрафа в последних трех играх регулярного чемпионата НХЛ и не набрал ни одного очка. Всего у него 22 минуты штрафного времени в 24 матчах.

 
Барри ТРОТЦ и Александр ОВЕЧКИН.Тротц критикует Овечкина. Что происходит?

- Разговор прошел хорошо, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Всем известно, что у нас открытые взаимоотношения. Алекс ни от кого ничего не прячет. Он понимает, что лучшая помощь команде - не оказываться на скамейке штрафников. Он слишком много удаляется после зацепов клюшкой. Он знает, что нужен нам на льду. 

Носить капитанскую нашивку - серьезная ответственность. Нужно быть лидером команды и в случае трудной ситуации помогать с ее решением, а не становиться ее причиной. 

Если ситуация будет повторяться, то я сокращу его игру в большинстве и вообще игровое время. Если мои слова не дойдут до него, то я могу использовать только это.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fireman32

Снимать Тротца,однозначно снимать)))

10:25

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