Тротц пока не знает, будет ли продлевать контракт с "Вашингтоном"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц рассказал, что вопрос с продлением его контракта пока остается нерешенным. Соглашение 55-летнего специалиста с клубом истекает 1 июля.

- Сейчас я не могу говорить об этом, - цитирует АР Тротца. - Я всегда говорил, что мне нужна ясность, спокойствие и прочее. Сейчас ясности нет. Говорить обратное было бы самонадеянно.

Тротц тренирует "Вашингтон" с 2014 года. В этом сезоне под его руководством команда завоевала первый в своей истории Кубок Стэнли.