Тротц – о 1500 матчах в НХЛ: "Теперь могу сказать, что чего-то добился"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, который провел в НХЛ 1500 матчей в качестве тренера, отметил, что у него не укладывается это в голове. Он также добавил, что понимает, что смог чего-то добиться.

Отметим, что Тротц стал пятым тренером в истории, которому удалось достичь данной отметки.

– Когда впервые задумываешься о числе 1500, это не звучит, как что-то большое. Но потом ты понимаешь, сколько это матчей, сезонов и сколь малому числу людей это удалось сделать, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. – Это немного не укладывается в голове, потому что я не чувствую, что нахожусь в лиге так давно. Но это так, и время прошло быстро. И если я смог провести 1500 матчей, то могу сказать, что вне зависимости ни от чего смог здесь чего-то добиться.