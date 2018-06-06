Тротц назвал финал НХЛ схваткой двух аутсайдеров

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что финал Кубка Стэнли этого года между его командой и "Вегасом" является битвой двух аутсайдеров, поскольку никто не рассматривал их как претендентов на победу. После четырех матчей финала "Кэпиталз" ведут в серии 3-1.

- В какой-то степени нашу серию действительно можно назвать схваткой двух аутсайдеров за главный приз, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Не думаю, что кто-то всерьез ожидал, что команда-первогодка "Вегас" окажется в финале. Их история действительно кажется фантастической. В то же время я не думаю, что и напротив "Вашингтона" многие ставили галочку, выбирая в начале сезона чемпиона Восточной конференции. Так что определенная доля правды в этом есть: обе команды примерили на себя роль аутсайдеров. А у аутсайдеров, знаете ли, не слишком много авторитета. Не думаю, что в начале этого сезона нас кто-то сильно уважал или боялся.

Напомним, в полуфинальной серии Восточной конференции "Вашингтон" переиграл действуюущего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбург" (4-2).

Следующая игра финальной серии НХЛ пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.