Тротц намерен остаться на посту главного тренера "Вашингтона" после победы в Кубке Стэнли

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц заявил, что он намерен продолжать работу с командой после того, как им удалось выиграть Кубок Стэнли.

- Хочу ли я связать свое будущее с "Вашингтоном"? Абсолютно, - цитирует тренера официальный сайт НХЛ. - Я сказал Брайану Маклеллану (генеральному менеджеру - прим. "СЭ"), что нет причин, чтобы я не хотел быть здесь.

В финале Кубка Стэнли "Вашингтон" обыграл "Вегас" (4:1) в серии. Команда из столицы США выиграла заключительный матч в гостях со счетом 4:3.