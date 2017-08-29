Тротц летом ездил в Россию к Овечкину

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан подчеркнул, что летом главный тренер "Кэпиталз" Барри Тротц приезжал к капитану команды Александру Овечкину в Россию. По его словам, форвард был готов внести изменения в подготовку к сезону.

– Тротц навещал семью Овечкина в России пару месяцев назад, встречался с Александром. Мы были на связи, – приводит пресс-служба НХЛ слова Маклеллана. – Он был открыт для изменений в режиме на межсезонье. Но подтверждение этих слова можно будет заметить, когда начнется тренировочный лагерь.

Ранее сообщалось, что Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов начали подготовку к сезону за две недели до начала тренировочного лагеря "столичных".

Овечкин, Кузнецов и Орлов приступили к тренировкам с "Вашингтоном". Видео