Тротц и "Вашингтон" начали переговоры по новому контракту

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц и руководство клуба начали переговоры по новому контракту, сообщает официальный сайт НХЛ. Действующее соглашение 55-летнего специалиста, который возглавляет команду с 2014 года, действует до 1 июля.

- Я хочу остаться. Но есть несколько вопросов. Я уже говорил с Маклелланом (генеральный менеджер "Вашингтона". – Прим. "СЭ"), - заявил Тротц. - Если удастся их решить, не будет никаких проблем. Мне нравится команда, нравятся мои отношения с командой, я доволен условиями для моего сына и жены. Есть несколько вопросов, их надо решить и двигаться дальше. Мы справимся.

Напомним, что на прошлой неделе "Вашингтон" под руководством Тротца завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, обыграв в пяти матчах финала НХЛ "Вегас".