Тротц хочет повышения зарплаты от "Вашингтона"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц надеется на серьезное повышение в зарплате, сообщает The Athletic. По действующему контракту с клубом он зарабатывает 1,5 миллиона долларов за сезон.

Также отмечается, что от этого будет зависеть будущее тренера в клубе. Серьезный интерес к нему проявляет "Айлендерс"​, в котором сменился генеральный менеджер и был уволен тренер Даг Уэйт. Напомним, что контракт Тротца с "Кэпиталз" истекает этим летом. "Столичные" могут выиграть Кубок Стэнли уже в ночь на пятницу, в серии с "Вегасом" они ведут 3-1.

"Вегас" – "Вашингтон": финал Кубка Стэнли, пятый матч, онлайн-трансляция – 8 июня 2018 в 3.00 (время московское)