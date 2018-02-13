Трочек, Нюландер и Доми - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам игрового дня в регулярном чемпионате. Первой звездой стал форвард "Флориды" Винс Трочек, отметившийся хет-триком в матче против "Эдмонтона" (7:5).

Второй звездой дня стал нападающий "Торонто" Вильям Нюландер, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с "Тампой" (4:3). Тройку лучших игроков дня замкнул форвард "Аризоны" Макс Доми, набравший 2 (1+1) балла за результативность в игре с "Чикаго" (6:1).