Три шайбы Грина помогли "Детройту" победить "Оттаву"

"Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Оттаву" – 5:1. Хет-триком в составе "Ред Уингз" отметился защитник Майк Грин. Еще две шайбы забросил форвард Даррен Хелм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Оттава" – 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Грин - 1 (Ванек, Нуквист), 11:43 - 1:0. Хелм - 2 (Зеттерберг, Уэлле), 14:15 - 2:0. Грин - 2 (бол., Татар, Ванек), 17:17 - 3:0. Дзингел - 2 (мен., Карлссон), 28:51 - 3:1. Грин - 3 (Гленденинг, Шихан), 53:24 - 4:1. Хелм - 3 (бол., Ванек), 57:04 - 5:1.

Вратари: Мразек - Хэммонд.

Штраф: 20 - 22.

Броски: 25 (13+5+7) - 32 (9+14+9).

Наши: Марченко (19:45/1/0) - -.

18 октября. Детройт. Joe Louis Arena.