"Три россиянина выиграли Кубок Стэнли - это здорово". Мнение Кожевникова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал "СЭ" победу "Вашингтона" в финале Кубка Стэнли. Трофей вместе с командой завоевали три россиянина - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

- Три российских игрока в команде, которая выиграла этот трофей, - это здорово, - сказал Кожевников. – Они долго шли к этому, нужно их только поздравить. Приятно, что Женя Кузнецов в этом сезоне наконец-то полностью раскрылся. От него этого всегда ждали. Саша Овечкин всегда был лидером команды, не зря он давно уже капитан. И Дмитрий Орлов – один из лучших защитников в нашей стране! Пожелаю им обойтись в дальнейшем без травм.

- Можно считать победу "Вашингтона" предсказуемой, ведь "Вегас" дебютировал в НХЛ в этом сезоне?

- Это всплеск эмоций для "Вегаса" – кто же знал, что они до финала дойдут? Психологически преимущество было на стороне "Вашингтона", где давно сыгранный состав. По всем показателям "Кэпс" были лучшими в этой паре. (Игорь НОВИКОВ)