Три передачи Панарина помогли "Коламбусу" обыграть "Миннесоту"

"Коламбус" обыграл "Миннесоту" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" одержали третью победу подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Зак Веренски, Кэм Аткинсон, Александр Веннберг, Дэвид Савар. Три голевые передачи сделал российский нападающий Артемий Панарин. Он провел на льду 24 минуты, нанес три броска по воротам соперников и заработал показатель полезности "+3". Голкипер Сергей Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам.

В составе "Уайлд" дублем отметился Тайлер Эннис, по шайбе забросили Эрик Стаал и Лэндон Ферраро.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Коламбус" – 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Стаал - 3 (Стюарт, Дамба), 15:50 - 1:0. Веренски - 2 (Веннберг, ПАНАРИН), 16:25 - 1:1. Эннис - 1 (бол., Сперджен, Сутер), 22:58 - 2:1. Ферраро - 1 (Митчелл), 25:07 - 3:1. Савар - 1 (Бьоркстранд, Фолиньо), 27:42 - 3:2. Эннис - 2 (бол., Койву, Сутер), 41:42 - 4:2. Аткинсон - 2 (Джонсон, ПАНАРИН), 42:39 - 4:3. Андерсон - 1 (Савар, Колверт), 56:23 - 4:4. Веннберг - 1 (ПАНАРИН, Джонс), 60:47 - 4:5.

Вратари: Дубник - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 21 (6+10+5+0) - 35 (10+10+13+2).

Наши: - - Панарин (24:13/3/+3).

15 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.