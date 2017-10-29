Три передачи Овечкина и гол Кузнецова в матче с "Эдмонтоном". Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона". Россиянин ассистировал Давенту Смит-Пелли, Ларсу Эллеру и Евгению Кузнецову.

Таким образом, Овечкин набрал 15 (10+5) очков в 11 встречах сезона. Отметим, что капитан команды оформил ассистентский хет-трик впервые со 2 ноября 2014 года.