Три передачи Овечкина и гол Кузнецова в матче с "Эдмонтоном". Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона". Россиянин ассистировал Давенту Смит-Пелли, Ларсу Эллеру и Евгению Кузнецову.
Таким образом, Овечкин набрал 15 (10+5) очков в 11 встречах сезона. Отметим, что капитан команды оформил ассистентский хет-трик впервые со 2 ноября 2014 года.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Ларс Эллер
- Деванте Смит-Пелли
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