Три передачи Овечкина и дубль Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Эдмонтоном"

"Вашингтон" в гостях уверенно обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Столичные" прервали двухматчевую серию поражений.
В составе победителей 3 голевые передачи на свой счет записал капитан Александр Овечкин. Он провел на льду 16 минут, за которые нанес пять бросков и сделал 4 силовых приема. Овечкин набрал 15 (10+5) очков в 11 встречах сезона. Также он оформил ассистентский хет-трик впервые со 2 ноября 2014 года.
Нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя голами. Форвард отыграл 17 минут, за которые пять раз бросил по воротам. На его счету 15 (3+12) очков в 11 встречах. Защитник Дмитрий Орлов за 22 минуты дважды бросил по воротам.
Форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев нанес один бросок, провел силовой прием и заработал показатель "-1" за 10 минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" – "Вашингтон" – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
Голы: Марун - 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 12:16 - 1:0. Ларссон - 2 (Ньюджент-Хопкинс, Лучич), 17:55 - 2:0. Смит-Пелли - 1 (Карлсон, ОВЕЧКИН), 19:42 - 2:1. Эллер - 1 (Боуи, ОВЕЧКИН), 30:32 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 2 (ОВЕЧКИН, Боуи), 40:30 - 2:3. КУЗНЕЦОВ - 3, 55:56 - 2:4. Бигл - 2 (п.в., Эллер), 59:41 - 2:5.
Вратари: Тэлбот (57:17 - 59:41) - Холтби (30:22 - 30:32).
Штраф: 2 - 10.
Броски: 40 (16+14+10) - 31 (12+12+7).
Наши: Слепышев (10:39/1/-1) - Кузнецов (17:24/5/+3), Овечкин (16:22/5/+4), Орлов (22:52/2/0).
29 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Антон Слепышев
bezik
Да я бы не сказал, что Тальбо сыграл плохо. Да и раньше тот же Бродёр играл по 65-70, да и на ПО хватало. Нормально для вратаря, если здоровье позволяет и нет сильного сменила. Мюррея тоже не берегут, т.к. заменить нечем. Грубауэр и Будай не выигрывают.
08:54
ростовский свин
bezik....вот когда вратарь в регулярке играет по 70-75 матчей - то у него и случаются такие игры как у талбота с вашингтоном... стартера все таки беречь надо ... и давать немного передохнуть.намой взгляд матчей 60 в регулярке для стартера оптимально.да и бэкап должен занюхать порох... мало ли что в плове случится...Поэтому ситуация в питсбурге с двумя равноценными киперами - была им огромным плюсом, ау эдмонтона это огромный минус... помнится анахайм вылетел из плова в этом году после травмы гибсона, когда его подменял бернье- имевший тот же статус что и бросуа(или как его там)
08:50
Монте-Кристо (Мститель) .
И еще. Ниже я написал, что Овечкин повел за собой команду. Но вот, что интересно. Если года три-четыре назад. Да даже два года назад Санек своей игрой на самом высшем уровне, за счет своего класса и того, что он творил на льду, за счет скорости и мощи зажигал Вашингтон и команда просыпалась, переламывая ход матчей с сильнейшими соперниками. То сегодня Овечкин своим отношением к игре, настроем смог вдохновить команду. А прежнего буйства, что он устраивал раньше, уже нет. И больше не будет. И это печально. Если только отдельные вспышки в одном матче из двадцати буду радовать его поклонников. Даже его фирменных силовых приемов этом сезоне не стало. Время жестоко и неумолимо. Но сегодня Овечкин был лучше, чем Макдэвид...
08:42
ростовский свин
повторюсь макдэвид - не тот за кого его выдают ... у него масса минусов : бросок, владение шайбой в зоне соперника в позиционном нападении(вообще то хлеб центра). он очень хорош в быстрых отрывах и только..Это не игрок вокруг которого можно выстроить систему игры, драйзайтль более системообразующий.Повторюсь Мэттьюз сильнее макдэвида по совокупности качеств.
08:35
bezik
Броссуа у Эдмонтона, совсем не обстрелянный. Тальбо привык играть много, матчей 65,а то и 70
08:33
bezik
Жаль хет-трик не сделал. Был очень близок. Явно лучший игрок матча. +4 Ови порадовали, а всего-то убрали Врану. Даже Смит-Пелли забил. И Эллер. Что то не так у Нефти. 6 на 4 не придумать лучше броска от синей без трафика и добивания - совсем печально
08:31
ростовский свин
воротчик эдмонтона нормальный- но в этом матче сыграл неудачно - у эдмонтона помойму очень слабая ротация в рамке - сколько их игр видел в том сезоне -в этом и всегда в раме талбот.. кто у них хоть бекап-то???
08:29
Монте-Кристо (Мститель) .
И еще. Вашингтон опять начал играть в самом конце первого периода. Как и во всех предыдущих матчах. До это раскачивался. Хорошо, что счет к этому времени был всего 0:2. И соперник слабенький. Вот в игре с Ванкувером ход матча переломить не удалось. Там соперник намного лучше играл, чем Эдмонтон сегодня. Ванкувер продолжал давить. Хотя Вашингтон пытался огрызаться. Но столичные ничего не могли противопоставить Ванкуверу в той игре. Благо тот сам при счете 5:0 сбавил обороты. А слабый и безвольный Эдмонтон не смог противостоять слабому, но дерзкому Вашингтону. А на фоне Ванкувера было видно, как убог нынешний Вашингтон. Как до этого в матчах с Флоридой, Торонто, Филадельфией, Питтсбургом.
08:27
rocky1945
Второй год Кузнецова - он просто доработал, да и его это гол - он такие и забивает.
08:16
Монте-Кристо (Мститель) .
И воротчик у Эдмонтона слабенький. Второй гол Кузнецова его явная ошибка. Да и остальные броски, кроме первого гола Кузнецова, нельзя неберущимися назвать. А вот вратарь Анахайма - Гибсон, благодаря своей блестящей игре, не только смог прервать результативную серию Кучерова и Стэмкоса, но фактически принес победу своей команде. Что он творил ?! Но его глупые журналисты НХЛ даже не включили в число звезд матча. Это говорит о качестве работы тех, кто эти тройки называет.
08:13
rocky1945
Видел игру - Кузнецов конечно игрок - удачи, не стабильный, но красиво забивать умеет, да и Овечкин сегодня наконец-то в пас играл. Бекстрем - не знаю.... может отдыхает или "форма" плохая. Не знаю как у НХЛ - но дома команда должна показывать лучший хоккей - и если Вашингтон победили - значит их конференция пока явно посильнее будет.....
08:12
Монте-Кристо (Мститель) .
Эдмонтон еще мертвее Вашингтона. При этом и Холтби не феерил. Но у Вашингтона отсутствие мастерства у большинства игроков компенсирует спортивная злость, желание победить. Хоккеисты Эмонтона же безвольные и аморфные, как толерасты. С такой игрой их уровень - КХЛ, Хотя и нынешний Вашингтон ненамного лучше. Но у него есть Овечкин. Который повел за собой мертвую команду. И она потихоньку разыгралась, видя что соперник никакой. Даже мертвый Кузнецов ожил. Как это ни странно. Вот только рядом с Бэкстремом нет капитана. Поэтому швед всю игру был никакой. Лишь одну смену Овечкин сыграл в звене с Бэкстремом и Оши. И они втроем просто смели оборону хозяев. Создали несколько голевых моментов. С Кузнецовым Овечкин тоже кое-что создавал, но такого доминирования не было.
08:03
rocky1945
что-то Эдмонтон сегодня не очень, или Вашингтон наконец-то собрался
08:02
ростовский свин
да ... все больше и больше удивляет эдмонтон -со знаком минус.. даже полумертвый вашингтон с ними разобрался почти -что на классе...дайте же шанс пульюярви...
08:02