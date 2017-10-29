Три передачи Овечкина и дубль Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Эдмонтоном"

"Вашингтон" в гостях уверенно обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Столичные" прервали двухматчевую серию поражений.

В составе победителей 3 голевые передачи на свой счет записал капитан Александр Овечкин. Он провел на льду 16 минут, за которые нанес пять бросков и сделал 4 силовых приема. Овечкин набрал 15 (10+5) очков в 11 встречах сезона. Также он оформил ассистентский хет-трик впервые со 2 ноября 2014 года.

Нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя голами. Форвард отыграл 17 минут, за которые пять раз бросил по воротам. На его счету 15 (3+12) очков в 11 встречах. Защитник Дмитрий Орлов за 22 минуты дважды бросил по воротам.

Форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев нанес один бросок, провел силовой прием и заработал показатель "-1" за 10 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Вашингтон" – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Голы: Марун - 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 12:16 - 1:0. Ларссон - 2 (Ньюджент-Хопкинс, Лучич), 17:55 - 2:0. Смит-Пелли - 1 (Карлсон, ОВЕЧКИН), 19:42 - 2:1. Эллер - 1 (Боуи, ОВЕЧКИН), 30:32 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 2 (ОВЕЧКИН, Боуи), 40:30 - 2:3. КУЗНЕЦОВ - 3, 55:56 - 2:4. Бигл - 2 (п.в., Эллер), 59:41 - 2:5.

Вратари: Тэлбот (57:17 - 59:41) - Холтби (30:22 - 30:32).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 40 (16+14+10) - 31 (12+12+7).

Наши: Слепышев (10:39/1/-1) - Кузнецов (17:24/5/+3), Овечкин (16:22/5/+4), Орлов (22:52/2/0).

29 октября. Эдмонтон. Rogers Place.