Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть по буллитам "Нью-Джерси"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" в серии буллитов. Победный бросок на счету Криса Летанга. Россиянин Евгений Малкин поучаствовал в каждом голе своей команды, сделав три результативные передачи. В серии буллитов он не реализовал свою попытку наравне с Сидни Кросби.

Форвард "Дэвилз" Сергей Калинин провел на площадке 14 минут 49 секунд и сделал два броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Каммаллери - 6 (Палмиери), 3:33 - 0:1. Гюнтцель - 3 (МАЛКИН, Дэйли), 21:23 - 1:1. Кюнхакль - 1 (МАЛКИН, Олекси), 22:38 - 2:1. Фиддлер - 1 (мен.), 24:00 - 2:2. Каммаллери - 7 (бол., Заха, Мур), 29:19 - 2:3. Кросби - 15 (Раст, МАЛКИН), 59:46 - 3:3.

Победный буллит: Летанг.

Вратари: Мюррей (58:46 - 59:46) - Кинкейд.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 49 (19+14+12+4) - 30 (8+16+4+2).

Наши: Малкин (22:14/4/2) - Калинин (14:49/2/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.