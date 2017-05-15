Три передачи Гецлафа помогли "Анахайму" обыграть "Нэшвилл"

"Анахайм" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 5:3. По шайбе в составе "Дакс" забросили Сами Ватанен, Якоб Сильверберг, Ондржей Каше, Ник Ритчи и Антуан Верметт. Три результативные передачи на счету Райана Гецлафа.
Эта победа позволила "Анахайму" сравнять счет в серии - 1:1. Следующий матч состоится на площадке "Нэшвилла" 17 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
"Анахайм" - "Нэшвилл" - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ).
Якут Хан
Джохансен кэнак, иди проспись))) швед))))
05:50
Якут Хан
Сиду не смайт, а тарелку гавна))) ему в прошлом сезоне его незаслуженно вручили, это одназначно, а в этом плоф он чмо))
05:47
RusSuck
Шведы, кстати, супер!)) Сильверберг, Джохансен, Форсберг.)
05:47
Sправедливый
"Анахайм" с победой! Хорошая игра, правда сказал бы, что эмоций на третий период у обеих команд не хватило, зато второй период был классный. Ринне сегодня играл немного нервно, а Гибсон в общем то неплохо (для самого себя так даже хорошо). Гецлаф, конечно, монстр, "утки" и так то считаются мощной командой, но когда Райн на площадке мощность просто прёт из всех щелей. ))) В итоге Гецлаф максимально приблизился к Малкину в бомбардирской гонке...
05:43
gibson
Ринне впервые за весь плей-офф(!) накидали легких шайб. 3 - точно его.
05:43
RusSuck
Нэшвилл отдал свою игру. Должны были засушить!) А Анахайм красавцы!) Вытаскивают и -3 с Калгари, Эдмонтоном, и вот -2 с хищниками, причём без напряга.) Команда с характером и большим запасом прочности. Оба варатаря сегодня сыграли небезупречно.) Ну и Гецлаф, наряду с Сидом и Карлссоном претендент на Конн Смайт.))
05:41
Якут Хан
Утки молодцы!)) Гецлаф монстр!)) Будем далее поглядеть.
05:40
fifa_guru
Гецлаф хорош! Думаю, хорошая серия выйдет, вопреки прогнозам после прошлой игры. обязательно посмотрю в повторе игру :)
05:39