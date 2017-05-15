05:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Три передачи Гецлафа помогли "Анахайму" обыграть "Нэшвилл"

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"Анахайм" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 5:3. По шайбе в составе "Дакс" забросили Сами Ватанен, Якоб Сильверберг, Ондржей Каше, Ник Ритчи и Антуан Верметт. Три результативные передачи на счету Райана Гецлафа.

Эта победа позволила "Анахайму" сравнять счет в серии - 1:1. Следующий матч состоится на площадке "Нэшвилла" 17 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала 

Второй матч

"Анахайм" - "Нэшвилл" - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Якут Хан

Джохансен кэнак, иди проспись))) швед))))

05:50

Якут Хан

Сиду не смайт, а тарелку гавна))) ему в прошлом сезоне его незаслуженно вручили, это одназначно, а в этом плоф он чмо))

05:47

RusSuck

Шведы, кстати, супер!)) Сильверберг, Джохансен, Форсберг.)

05:47

Sправедливый

"Анахайм" с победой! Хорошая игра, правда сказал бы, что эмоций на третий период у обеих команд не хватило, зато второй период был классный. Ринне сегодня играл немного нервно, а Гибсон в общем то неплохо (для самого себя так даже хорошо). Гецлаф, конечно, монстр, "утки" и так то считаются мощной командой, но когда Райн на площадке мощность просто прёт из всех щелей. ))) В итоге Гецлаф максимально приблизился к Малкину в бомбардирской гонке...

05:43

gibson

Ринне впервые за весь плей-офф(!) накидали легких шайб. 3 - точно его.

05:43

RusSuck

Нэшвилл отдал свою игру. Должны были засушить!) А Анахайм красавцы!) Вытаскивают и -3 с Калгари, Эдмонтоном, и вот -2 с хищниками, причём без напряга.) Команда с характером и большим запасом прочности. Оба варатаря сегодня сыграли небезупречно.) Ну и Гецлаф, наряду с Сидом и Карлссоном претендент на Конн Смайт.))

05:41

Якут Хан

Утки молодцы!)) Гецлаф монстр!)) Будем далее поглядеть.

05:40

fifa_guru

Гецлаф хорош! Думаю, хорошая серия выйдет, вопреки прогнозам после прошлой игры. обязательно посмотрю в повторе игру :)

05:39