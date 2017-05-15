Три передачи Гецлафа помогли "Анахайму" обыграть "Нэшвилл"

"Анахайм" на своей площадке обыграл "Нэшвилл" во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ - 5:3. По шайбе в составе "Дакс" забросили Сами Ватанен, Якоб Сильверберг, Ондржей Каше, Ник Ритчи и Антуан Верметт. Три результативные передачи на счету Райана Гецлафа.

Эта победа позволила "Анахайму" сравнять счет в серии - 1:1. Следующий матч состоится на площадке "Нэшвилла" 17 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Анахайм" - "Нэшвилл" - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Счет в серии: 1-1 (2:3 ОТ).