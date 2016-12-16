Три очка Тоффоли помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Детройт"

"Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Детройт" – 4:1. В составе "Кингз" 3 (2+1) очка набрал нападающий Тайлер Тоффоли.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Лос-Анджелес" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Форборт - 2 (Кинг, Тоффоли), 0:21 - 0:1. Грин - 7 (Гленденинг), 7:13 - 1:1. Дауд - 3 (Браун, Даути), 39:43 - 1:2. Тоффоли - 6 (Гилберт), 53:50 - 1:3. Тоффоли - 7 (п.в., Браун, Мартинес), 56:26 - 1:4.
Вратари: Ховард (57:47 - 56:26) - Заткофф.
Штраф: 10 - 12.
Броски: 18 (2+6+10) - 31 (11+11+9).
Наши: - - - .
16 декабря. Детройт. Joe Louis Arena.