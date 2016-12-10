Три очка Тарасенко позволили "Блюз" победить "Нью-Джерси"

"Сент-Луис" переиграл "Нью-Джерси" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко стал автором трех результативных передач. 24-летний нападающий был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Сент-Луис" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Фаббри – 7 (Хант, ТАРАСЕНКО), 1:50 – 0:1. Ривз – 1 (Пьетранджело, Бродзяк), 25:15 – 0:2. Паренто – 6 (Холл, Хенрик), 26:36 – 1:2. Шворц – 11 (бол., Стин, ТАРАСЕНКО), 29:42 – 1:3. Фаббри – 8 (ТАРАСЕНКО, Лехтеря), 51:24 – 1:4.

Вратари: Кинкейд – Аллен.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 21 (6+11+4) – 32 (11+11+10).

Наши: Калинин (13:01/1/0) – Тарасенко (16:00/8/+2).

Нью-Джерси. Prudential Center.