Три очка Смита помогли "Вегасу" обыграть "Чикаго"

"Вегас" в гостях обыграл "Чикаго" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блэкхокс" потерпели уже третье поражение в пяти последних встречах. Отметим, что "Голден Найтс" продолжает лидировать в таблице "Запада".

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Райлли Смит, по два (1+1) балла записали на свой счет Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо. Лучшим игроком у "Чикаго" стал Винс Хиностроза, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Вегас" – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Голы: Так - 9 (Карлссон, Маршессо), 4:44 - 0:1. Маршессо - 16 (Смит, Шмидт), 15:49 - 0:2. Хиностроза - 3 (Саад, Тэйвз), 18:01 - 1:2. Карлссон - 21 (Смит, Шмидт), 25:54 - 1:3. Шарп - 5 (Паник, Форслинг), 27:53 - 2:3. Шмолц - 9 (Хиностроза, Саад), 39:07 - 3:3. Тэйвз - 12 (Хиностроза, Кит), 40:30 - 4:3. Икин - 6 (Перрон), 45:33 - 4:4. Смит - 11, 53:53 - 4:5.

Вратари: Гласс (58:08) - Суббан.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 32 (10+13+9) - 43 (21+14+8).

6 января. Чикаго. United Center.