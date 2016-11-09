Три очка Радулова и Маркова позволили "Монреалю" взять верх над "Бостоном"

"Монреаль" переиграл "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан голкипер "Канадиенс" Кэри Прайс, отразивший 41 бросок из 43. Российский форвард хозяев Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. Его партнер по команде защитник Андрей Марков сделал один голевой пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Бостон" – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Уэбер - 5 (бол., МАРКОВ, Плеканец), 23:58 - 1:0. Кол. Миллер - 1, 24:48 - 1:1. Гальченюк - 5 (РАДУЛОВ, Байрон), 25:08 - 2:1. Пастрняк - 9 (бол., Лайлз, Маршан), 46:38 - 2:2. Байрон - 3 (Гальченюк, РАДУЛОВ), 58:58 - 3:2.

Вратари: Прайс - Макинтайр (59:08).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (5+7+11) - 43 (14+14+15).

Наши: Радулов (14:50/2/+2), Емелин (21:23/0/0), Марков (20:15/2/+1) – -

Монреаль. Centre Bell.