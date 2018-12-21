Три очка Пастрняка принесли "Бостону" победу над "Анахаймом"

"Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Анахайм" (3:1). Это второе подряд поражение "Дакс" и вторая кряду победа "Брюинз".

Во всех трех голах "Бостона" поучаствовал чех Давид Пастрняк, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Анахайм" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Пастрняк - 22 (бол., Краг, Бэкес), 28:19 - 1:0. Краг - 4 (бол., Маршан, Пастрняк), 38:05 - 2:0. Крейчи - 7 (Пастрняк, Маршан), 45:21 - 3:0. Махура - 1 (Роуни), 55:44 - 3:1.

Вратари: Галак - Гибсон (58:40 - 59:57).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 31 (8+10+13) - 25 (7+8+10).

21 декабря. Бостон. TD Garden.