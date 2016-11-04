04:52 | ХОККЕЙ — НХЛ

Три очка Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

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"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Виннипег" – 4:3 ОТ. Отметим, что после двух периодов игроки "Кэпиталз" были впереди со счетом 3:0, однако в третьей двадцатиминутке хозяева пропустили три шайбы.

Решающую шайбу в овертайме забросил российский нападающий Александр Овечкин. Всего в этой встрече на счету Овечкина 3 (2+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Виннипег" – 4:3 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

Наши: Овечкин (19:36/8/0), Кузнецов (20:30/1/-1), Орлов (20:27/2/+1) – Бурмистров (13:02/1/-1).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Ну как так ?! Как ? Смотрел предыдущие две игры, Саня в них был никакой. Правда, в первой забил гол, но не засчитали, Бэкстрем валялся в площади ворот. Хотя туда его уронили защитники. И вот Саня забил две. А я не смотрел ?! Овечкин уже на втором месте по забитым голам. Отставая на один гол от первого места... Повтор обязательно посмотрю !

05:55

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