Три очка Макдэвида позволили "Эдмонтону" победить "Калгари"

"Эдмонтон" нанес поражение "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан форвард "Ойлерз" Коннор Макдэвид, ставший автором гола и двух результативных передач.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Эдмонтон" – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Монахэн - 1 (Годро, Энгелланд), 1:22 - 1:0. Макдэвид - 3 (Эберле, Расселл), 7:45 - 1:1. Фролик - 2 (Бэклунд), 11:35 - 2:1. Эберле - 2 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 25:22 - 2:2. Драйзайтль - 1 (бол., Лучич, Макдэвид), 41:28 - 2:3. Летестю - 1 (мен.), 46:47 - 2:4. Йокипакка - 1 (Верстиг), 52:16 - 3:4. Драйзайтль - 2 (п.в., Лучич, Нерс), 58:40 - 3:5.

Вратари: Эллиотт (57:48 - 58:40, 59:35 - 59:41) - Тальбо.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 35 (24+3+8) - 29 (12+10+7).

Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).