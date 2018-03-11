Три очка Макдэвида помогли "Эдмонтону" обыграть "Миннесоту"

"Эдмонтон" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" продлили победную серию до трех игр кряду, в то время как у "Уайлд" прервалась серия из трех удачных матчей подряд.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Коннор Макдэвид, также отличились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. У "Миннесоты" шайбу забросил Чарли Койл.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Миннесота" – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Макдэвид – 32 (Ньюджент-Хопкинс), 29:11 – 1:0. Макдэвид – 33 (бол., Секера), 32:00 – 2:0. Койл – 10 (Эннис, Олофссон), 49:44 – 2:1. Драйзайтль – 22 (бол., Бир), 56:25 – 3:1. Ньюджент-Хопкинс – 18 (п.в., Макдэвид, Ларссон), 57:27 – 4:1.

Вратари: Тэлбот – Дубник (57:11 – 57:27).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 28 (5+12+11) – 33 (12+9+12).

Наши: Слепышев (12:02/2/+1) – -.

11 марта. Эдмонтон. Rogers Place.