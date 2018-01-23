Три очка Казинса помогли "Аризоне" обыграть "Айлендерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Аризона" в овертайме одержала победу над "Айлендерс" – 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий "Койотс" Ник Казинс, набравший в этой встрече три (2+1) очка. Для "койотов" данная победа стала второй подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" (Глендейл) – "Айлендерс" (Нью-Йорк) – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Казинс – 6 (Экман-Ларссон), 12:20 – 1:0. Бовилье – 11 (Дж. Бэйли), 20:34 – 1:1. Перлини – 13 (Шенн, Казинс), 29:52 – 2:1. Бовилье – 12 (Хикки, Барзал), 42:53 – 2:2. Казинс – 7 (Фишер), 62:21 – 3:2.

Вратари: Раанта – Галак.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 33 (14+13+4+2) – 30 (3+13+12+2).

23 января. Глендейл. Gila River Arena.

Турнирная таблица – здесь