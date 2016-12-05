Три очка и реализованный буллит Радулова помогли "Монреалю" победить "Лос-Анджелес"

"Монреаль" переиграл "Лос-Анджелес" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайме завершились при счете 4:4. Первой звездой поединка признан нападающий "Канадиенс" Александр Радулов. Россиянин забросил шайбу, сделал две результативные передачи и реализовал послематчевый штрафной бросок. В активе экс-армейца теперь 21 (6+15) очко в этом сезоне. Это партнер по команде и соотечественник Андрей Марков отметился результативной передачей.

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"Лос-Анджелес" – "Монреаль" – 4:5 Б (0:1, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пачоретти - 6 (МАРКОВ, РАДУЛОВ), 2:30 - 0:1. Картер - 11 (бол. Даути, Коритар), 20:56 - 1:1. Шор - 1 (Клиффорд, Нолан), 23:10 - 2:1. Пачоретти - 7 (бол., РАДУЛОВ, Деарне), 25:12 - 2:2. Даути - 4 (бол., Картер, Копитар), 30:23 - 3:2. РАДУЛОВ - 5 (бол., Пачоретти, Галлахер), 31:50 - 3:3. Льюис - 4 (Копитар, Форборт), 37:41 - 4:3. Шоу - 6 (Деарне, Петерин), 42:03 - 4:4.

Победный буллит: Бирон.

Наши: - - Радулов (19:41/3/-1), Емелин (21:32/2/-1), Марков (21:07/0/+1).