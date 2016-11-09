Три очка Бучневича не спасли "Рейнджерс" в игре с "Ванкувером"

"Рейнджерс" уступил в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкуверу" со счетом 3:5. Первой звездой встречи признан форвард "Кэнакс" Александр Барроуз, оформивший дубль. Российский нападающий хозяев Павел Бучневич набрал 3 (1+2) очка и был признан третьей звездой поединка. В активе 21-летнего россиянина теперь 7 (3+4) очка в этом сезоне.

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Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Ванкувер" – 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Голы: БУЧНЕВИЧ - 3 (Фаст, Скьей), 27:20 - 1:0. Эрикссон - 1 (Д. Седин, Х. Седин), 35:18 - 1:1. Х. Седин - 5 (Гудбрансон, Дорсетт), 42:29 - 1:2. Нэш - 7 (бол., БУЧНЕВИЧ, Хэйс), 45:27 - 2:2. Бэрроуз - 1 (Хорват, Берчи), 49:21 - 2:3. Берчи - 1 (Скилл, Шапу), 53:08 - 2:4. Бэрроуз - 2 (п.в., Хорват, Гонс), 56:54 - 2:5. Зибанежад - 3 (БУЧНЕВИЧ), 59:01 - 3:5.

Вратари: Раанта (Лундквист, 48:27, Раанта, 54:46, 56:46 - 56:54) - Маркстрем.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 26 (7+6+13) - 29 (6+11+12).

Наши: Бучневич (16:03/1/0) – Трямкин (17:07/2/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.