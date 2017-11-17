Три очка Барзала помогли "Айлендерс" победить "Каролину"

"Айлендерс" на своем льду одержал непростую победу над "Каролиной" (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу подряд.

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал дебютант этого сезона Мэтью Барзал. У гостей 2 (1+1) очка у Себастьяна Ахо.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Каролина" – 6:4 (3:1, 0:3, 3:0)

Голы: Барзал - 4 (Лэдд, Ледди), 16:21 - 1:0. Клаттербак - 3 (мен.), 16:57 - 2:0. Линдхольм - 4 (бол., Ахо, Терявяйнен), 17:30 - 2:1. Ледди - 4 (Ли, Дж. Бэйли), 19:31 - 3:1. Хэнифин - 2 (Стаал, Скиннер), 22:54 - 3:2. Райан - 4 (Песке, Макгинн), 31:19 - 3:3. Ахо - 2 (Терявяйнен, Стаал), 39:08 - 3:4. Дж. Бэйли - 4 (бол., Ли, Барзал), 47:22 - 4:4. Бойчак - 2 (Сизикас, Клаттербак), 55:35 - 5:4. Эберле - 7 (п.в., Барзал), 58:42 - 6:4.

Вратари: Грайсс - Дарлинг (58:03 - 58:42).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (14+8+14) - 32 (9+12+11).

17 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.