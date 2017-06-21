Защитник "Айлендерс" Трэвис Хэмоник получил приз НХЛ за благотворительность, сообщает официальный сайт лиги. 26-летний игрок помогает 200 детям, лишившимся родителей в раннем возрасте через специальную программу поддержки. Он также неоднократно участвовал в различных общественных мероприятиях с клубом, включая посещение школ и больниц.

Соперником Хэмоника был нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс. Он помогает молодым хоккеистам из своего родного города Скарборо и проводит там ежегодный тренировочный лагерь. Кроме того, он поддерживает детей через благотворительный фонд, созданный многолетним владельцем "Филадельфии" Эдом Снайдером, скончавшимся в прошлом году.

В прошлом году эту награду получил Марк Джиордано из "Калгари", а в 2015 году – Брент Бернс из "Сан-Хосе".

Напомним, что награда вручается хоккеисту, который прилагает особые усилия, настойчивость и участвует в командной работе с целью улучшения жизни людей в обществе. Победитель, которого выбирает специальная комиссия из нескольких человек, куда входит комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, получает 25 000 долларов для благотворительных целей.