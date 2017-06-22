Третьяк заявил, что гордится Бобровским после получения им "Везина Трофи"

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что признание вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского лучшим голкипером НХЛ сезона-2016/17 вызывает гордость. Россиянин второй раз в карьере получил "Везина Трофи" - приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

- Конкуренции в НХЛ очень большая, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Там очень много классных вратарей, но выигрывает тот, кто стабильно проводит каждую игру. У Бобровского нет такого, что один матч он играет хорошо, а другой - плохо. Сегодня мастерство вратаря определяется по его стабильности.

Мы гордимся Бобровским и тем, что отечественная школа хоккея высоко ценится. Мы поздравляем Антона и желаем ему хорошего отдыха.

Бобровский в регулярном чемпионате провел 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 88,2.

Добавим, что россиянин уже брал эту награду в 2013 году. Таким образом, 28-летний Бобровский стал третьим вратарем в эпоху потолка зарплат, который взял "Везину" дважды – с 2006 года это удавалось Мартину Бродеру (2007, 2008) и Тиму Томасу (2009, 2011).

Бобровский - дважды лучший! // Бобровский, Кучеров и Панарин - в символической сборной НХЛ сезона-2016/17