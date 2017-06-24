Третьим номером драфта НХЛ-2017 стал Хейсканен

Финский защитник Миро Хейсканен выбран "Далласом" под общим третьим номером драфта НХЛ-2017. 17-летний хоккеист уже хорошо зарекомендовал себя в чемпионате Финляндии, где он выходит против взрослых профессионалов и получает достаточно игрового времени в составе ХИФКа. Из-за вирусной инфекции защитник пропустил конец регулярного сезона, но вернулся в строй в плей-офф и не растерял своих лучших качеств.