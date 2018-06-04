Тренировка "Вашингтона" перед матчем с "Вегасом" прошла при аншлаге. Видео

"Вашингтон" провел открытую тренировку перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли против "Вегаса", сообщает официальный твиттер клуба. Занятие прошло при заполненном зале.
Тренировка прошла в Kettler Iceplex, который вмещает 1200 зрителей. Все места были заняты болельщиками, которые выражали поддержку команде.
Матч "Вашингтон" - "Вегас" по московскому времени состоится 5 июня и начнется в 03.00. "Кэпиталз" ведут в серии со счетом 2:1.
Another packed house at @KettlerIceplex as the boys refocus on Game 4.@MedStarHealth Practice pic.twitter.com/xPecNsxnnD– Washington Capitals (@Capitals) 3 июня 2018 г.
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