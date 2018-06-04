Тренировка "Вашингтона" перед матчем с "Вегасом" прошла при аншлаге. Видео

"Вашингтон" провел открытую тренировку перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли против "Вегаса", сообщает официальный твиттер клуба. Занятие прошло при заполненном зале.

Тренировка прошла в Kettler Iceplex, который вмещает 1200 зрителей. Все места были заняты болельщиками, которые выражали поддержку команде.

Матч "Вашингтон" - "Вегас" по московскому времени состоится 5 июня и начнется в 03.00. "Кэпиталз" ведут в серии со счетом 2:1.