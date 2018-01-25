Тренеры НХЛ признали Кучерова и Маккиннона лучшими игроками лиги, Василевского – лучшим вратарем

TSN провел традиционный опрос среди тренеров клубов НХЛ по лучшим игрокам и вратарям лиги. В голосовании приняли участие все наставники команд. Отметим, что оба рейтинга возглавили российские игроки "Тампа-Бэй" Никита Кучеров и Андрей Василевский.
Лучший игрок: 1-2. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") – 14 голосов; Натан Маккиннон ("Колорадо") – 14; 3. Патрис Бержерон ("Бостон") – 2; 4. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") – 1.
Лучший вратарь: 1. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") – 26 голосов; 2. Сергей Бобровский ("Коламбус") – 2; 3. Коннор Хеллебайк ("Виннипег") – 2; 4. Кэри Прайс ("Монреаль") – 1.
Напомним, что Кучеров в этом сезоне набрал 61 (27+34) очко в 48 встречах регулярного чемпионата, на счету Василевского 28 побед в 40 играх, при проценте отраженных бросков 93,0.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Бостон Брюинз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Виннипег Джетс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Эдмонтон Ойлерз
- Кэри Прайс
- Монреаль Канадиенс
- Никита Кучеров
- Патрис Бержерон
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Коннор Макдэвид
- Натан Маккиннон
- Коннор Хеллебайк