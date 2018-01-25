Тренеры НХЛ признали Кучерова и Маккиннона лучшими игроками лиги, Василевского – лучшим вратарем

TSN провел традиционный опрос среди тренеров клубов НХЛ по лучшим игрокам и вратарям лиги. В голосовании приняли участие все наставники команд. Отметим, что оба рейтинга возглавили российские игроки "Тампа-Бэй" Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Лучший игрок: 1-2. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") – 14 голосов; Натан Маккиннон ("Колорадо") – 14; 3. Патрис Бержерон ("Бостон") – 2; 4. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") – 1.

Лучший вратарь: 1. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") – 26 голосов; 2. Сергей Бобровский ("Коламбус") – 2; 3. Коннор Хеллебайк ("Виннипег") – 2; 4. Кэри Прайс ("Монреаль") – 1.

Напомним, что Кучеров в этом сезоне набрал 61 (27+34) очко в 48 встречах регулярного чемпионата, на счету Василевского 28 побед в 40 играх, при проценте отраженных бросков 93,0.