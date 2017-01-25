Тренеры НХЛ признали Бобровского лучшим вратарем сезона

Портал TSN провел ежегодный опрос тренеров НХЛ по лучшим игрокам сезона. Голосование проводилось в четырех номинациях. В опросе приняли участие 25 из 30 тренеров лиги.

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский занял первое место в голосовании за лучшего вратаря, за него проголосовали 14 специалистов. Второе место занял Деван Дубник из "Миннесоты" (7), третье – голкипер "Монреаля" Кэри Прайс и страж ворот "Вашингтона" Брэйден Холтби.

Лучшим игроком, по мнению тренеров, является капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (16 голосов), на втором месте лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (7). Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал третьим вместе с одноклубником Никласом Бэкстремом, за которых проголосовало по одному человеку.

Лучший защитник – Брент Бернс из "Сан-Хосе" (19 голосов), второе место у хоккеиста "Монреаля" Ши Уэбера (3). По одному голосу получили Эрик Карлссон ("Оттава"), Виктор Хедман ("Тампа-Бэй") и Райан Сутер ("Миннесота"). Лучшим новичком почти безоговорочно был выбран форвард "Торонто" Остон Мэттьюс (20 голосов), а пропустивший несколько игр из-за травмы Патрик Лайне ("Виннипег"), получил всего 4 голоса. За защитника "Коламбуса" Зака Веренски проголосовал один тренер.