Тренер юниорского клуба может возглавить "Ванкувер"

Главный тренер клуба юниорской лиги WHL "Виктория" Дэйв Лаури может возглавить "Ванкувер", сообщает Victoria Sports News. Отмечается, что представители клуба НХЛ уже на протяжении шести недель ведут переговоры с 52-летним специалистом.

Также рассматривается вариант, по которому команду возглавит наставник фарм-клуба "Ванкувера" Трэвис Грин, а Лаури будет назначен его помощником. Напомним, что ранее с поста главного тренера "Кэнакс" был уволен Уилли Дежарден, который работал с командой на протяжении трех лет. В текущем сезоне команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате "Кэнакс" набрал 69 очков в 82 играх.