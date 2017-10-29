Тренер "Вулвз": "Мне никто не объяснил, почему Шипачев уехал"

Главный тренер "Чикаго Вулвз" Рокки Томпсон отметил, что нападающий Вадим Шипачев отсутствовал в матче с "Милуоки" по неизвестной ему причине. Ранее стало известно о том, что россиянин дебютирует за "Вулвз" в следующем матче против "Милуоки Адмиралз". Сейчас игрок находится в расположении команды АХЛ. За "Вегас" он провел 3 матча, в которых забил 1 гол.

– Я узнал о том, что Вадим не будет играть за два часа до матча, – цитирует Hockeybuzz Томпсона. - Мне никто не объяснил, почему он отстутствует. Но у нас был план на тот случай, если кто-то из хоккеистов не сможет сыграть, у нас есть для этого резервы.Ничего страшного не произошло. Должен сказать, что на предматчевых тренировках Шипачев смотрелся хорошо. Нам не удалось поговорить, потому что он не знает английского, а я не знаю русского. Но он был в порядке.