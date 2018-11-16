Тренер "Вашингтона" Рирден: "Овечкин - легенда, а, работая с ним, я узнал, что он еще и человек с большой буквы"

Тренер "Вашингтона" Тодд Рирден высказался о российском нападающем "Кэпиталз" Александре Овечкине. Он рассказал, что ему очень нравится тренировать форвада и отметил, что считает его легендой.

- Знаете, до работы в "Кэпиталз" я 5 лет тренировал команду "играть против Овечкина", - сказал Рирден в эфире программы "Время" на Первом канале. И скажу вам: тренировать Овечкина мне нравится гораздо больше. Он легенда, а, работая с ним, я узнал, что он еще и человек с большой буквы. Вообще у нас здесь к русским особое отношение.

Овечкин перешел в "Вашингтон" в 2005 году, по итогам минувшего сезона команда выиграла Кубок Стэнли.

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