Тренер "Тампы": "Василевский в каждом матче дает нам шансы на победу"

Тренер "Тампа-Бэй" Рик Боунесс заявил, что не считает российского голкипера Андрея Василевского виновником последних неудач команды. После того, как основной вратарь "молний" Бен Бишоп получил травму, россиянин провел 10 матчей, из которых "Тампа" смогла победить лишь в четырех. В текущем сезоне на счету Василевского 23 встречи в "регулярке", 10 побед и коэффициент отраженных бросков 90,4 процента.

– Мы очень плохо играли перед своими воротами, – цитирует Боунесса TB Times. – Василевский давал нам много шансов на победу в каждом матче.