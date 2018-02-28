Тренер "Сент-Луиса" считает, что его игроки не уважают хоккей

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после поражения от "Миннесоты" (3:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ раскритиковал игру своей команды в последних встречах. Специалист заявил, что хоккеисты перестали уважать друг друга и хоккей в целом. "Блюз" потерпели уже семь поражений подряд и идут на 10-м месте.

– Это вопрос гордости, – цитирует сайт НХЛ Йео. – Пропускайте восемь голов, давайте. Мы пропустили уже 16 в последних трех матчах. "Блюз" всегда были лучшей командой в обороне. Такая игра – это отсутствие уважения к нашим вратарям и хоккею. Просто смешно. У нас есть игроки, которые не забивают и не вносят своего вклада в обороне. Они не показывают своего уровня.