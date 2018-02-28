Тренер "Сент-Луиса" считает, что его игроки не уважают хоккей

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после поражения от "Миннесоты" (3:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ раскритиковал игру своей команды в последних встречах. Специалист заявил, что хоккеисты перестали уважать друг друга и хоккей в целом. "Блюз" потерпели уже семь поражений подряд и идут на 10-м месте.
– Это вопрос гордости, – цитирует сайт НХЛ Йео. – Пропускайте восемь голов, давайте. Мы пропустили уже 16 в последних трех матчах. "Блюз" всегда были лучшей командой в обороне. Такая игра – это отсутствие уважения к нашим вратарям и хоккею. Просто смешно. У нас есть игроки, которые не забивают и не вносят своего вклада в обороне. Они не показывают своего уровня.
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ростовский свин
roughboy..ну за нападающего с такими перспективами думаю 4-4.5 по любому должны и контракт мостик года на 3.Блюз на мой взгляд уже подходит в ситуации -что окошко чемпионское прикрывается, команда 6 лет выходила в плов - тратила пики на обмены -того же шаттенкирка,поэтому с драфтов практически не получила усиления , сейчас обьективно шансы блюз на кубок выглядят нулевыми -да и на ближайшие годы тоже - так как нужно сильно перетряхивать нападение - нового тренера и т.д.А там уже и контракты лидеров заканчиваються -тарасенко.анджело и других.Это лето и следующее фактически последний шанс для руководства что тоизменить, а после уже перестройка маячит...
15:58
roughboy
ростовский свин --- фаббри после тяжелой травмы не восстановился.. очевидно, что прямо сейчас большой контракт не попросит.. при этом ограниченный агент.. на него много не потратят..
15:43
ростовский свин
maxcds..им робби фаббри переподписывать -контракт новичка заканчивается ,так что хватит им денег на лотерею по таваресу вопрос,да и таваресу менять айлендерс на блюз как кто не с руки -блюз так же далеки от кубка и айлы ,если честно.
15:25
ростовский свин
лехтерю по блату пригласили в блюз - типо кореш вовы тарасенко-)вот выборы блюз в первом раунде драфта за последние годы:2011- не выбирал,выменяли шатенкирка 2012 -защитник джордан шмальтц -провал,при учете что свободен был напрмиер брэди шей,2013 -не выбирали,2014-робби фабри - попадание,2015 не выбирали -потратив пик ,виннипег выбиравший вместо блюз взял рословика который сейчас хорошо вкатывает в основу.2016-тейндж томпсон-?
15:19
maxcds
СЛБ накопил на Тавареса. Если уболтают его и поставят подходящего тренера, то все у них будет норм.
15:00
Долго наблюдал за идиотами на эт
Йорик щас "зажигает" в флаерз, гляньте статус, давно за ним наблюдаю...
14:40
ростовский свин
йео конечно посредственный тренер....но и хитчкок с блюзом играл примерно так же по содержанию,все упрекали хитча в незрелищности -но он хоть давал результат, кстате, а даллас хитча показывает сбалансированный хоккей,приятный глазу.Вывод не только тренер виноват ,но и руководство собравшее примитивное нападение..центральная линия блюз вызывает улыбку.особенно когда там "зажигал" лехтеря.
14:22
.BattleFish.
Чувствую под Йео кресло зашаталось, думаю будет уволен в конце сезона, особенно если не выйдут в ПО!
14:13
Долго наблюдал за идиотами на эт
Невинаватаяяяяяя
13:23
Тропическая гемангиома Мовсисяна
проклятый клуб, который никогда не выиграет Кубок на колесиках Стэнли)))
13:22
tagov
Тренеришка куле
12:03