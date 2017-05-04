Тренер "Сент-Луиса" раскритиковал "Нэшвилл" за давление на судей

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после четвертого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Нэшвилла" (1:2, 1-3) заявил, что соперник давил на судей по ходу встречи. По его мнению, "Предаторз" убедил арбитра наказать форварда Райана Ривза дополнительным малым штрафом после массовой драки на 45-й минуте игры. Именно в возникшем большинстве и открыл счет Райан Эллис.

- Я буду первым, кто признает, что никто не мешал нам выстоять в том меньшинстве, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Йео. - Но соперник великолепно пролоббировал то решение. При каждой остановке игры они кричали на судей, в чем-то их убеждали, и в том эпизоде их тактика сработала. Да и на протяжении всей серии, честно говоря, тоже. Только в одном матче у нас было больше шансов в большинстве, так что в этой категории они, безусловно, у нас выигрывают.