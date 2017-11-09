Тренер "Колорадо": "У Миронова огромный потенциал, но ему мешает серьезный языковой барьер"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар подчеркнул, что российскому защитнику "Эвеланш" Андрею Миронову мешает языковой барьер. При этом специалист не сомневается, что у хоккеиста огромный потенциал.

– Миронов хорошо проявляет себя на тренировках, но пока испытывает серьезный языковой барьер. Однако прогресс виден, он уже лучше понимает, что от него требуется, – приводит Nhl.com/ru слова Беднара. – У нас в обойме сейчас восемь защитников, и он один из них. В зависимости от состояния их здоровья мы и определяем состав. Сейчас травму получил Антон Линдхольм, что повышает его шансы сыграть с "Оттавой". Но вообще, мы считаем, что у него огромный потенциал.

Напомним, что 23-летний россиянин перешел в "Колорадо" в 2017 году. В составе "лавин" в текущем сезоне он провел четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков.