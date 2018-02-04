Тренер "Колорадо" считает, что Варламов стал лучшим игроком команды в матче с "Виннипегом"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар отметил возвращение вратаря Семена Варламова, которое состоялось в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (0:3). Российский голкипер пропустил из-за травмы 11 матчей и не выходил на лед со 2 января. Во встрече с "Джетс" он отразил 29 бросков.

– Я считаю, что Варламов сыграл блестяще. Очень приятно снова видеть его в воротах. Сегодня он был нашим лучшим игроком, – цитирует официальный сайт НХЛ Беднара. – Теперь нам нужно день отдохнуть и с чистого листа начать подготовку к игре против "Сан-Хосе" во вторник.