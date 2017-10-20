Тренер "Колорадо" назвал Якупова пассажиром?

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар после поражения от "Сент-Луиса" (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ раскритиковал российского нападающего Наиля Якупова. Форвард провел на льду лишь 8 минут, а в третьем периоде вообще не сыграл.

– Сегодня некоторые ребята были пассажирами, они просто бросили играть, – цитирует Беднара Denver Post. – Это тяжело. Из-за этого мы лишились хорошего матча. Несколько плохих смен, несколько неверных решений и все. Эти моменты стоили нам матча.

– Один из тех, кто бросил играть, это Якупов. Второй, вероятно, Никита Задоров, – написал у себя в Твиттере обозреватель BSN Denver Адриан Дэйтер.