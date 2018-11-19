Тренер "Далласа": "Очень здорово, что звено Радулова вновь в ударе"

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери похвалил игру звена нападающего Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (6:2). 32-летний российский хоккеист набрал 3 (2+1) очка в матче с "Островитянами".

– Мы все ждали, когда основное звено с Радуловым вновь будет в ударе, – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ. – Очень здорово, что ребята начали забивать именно сейчас. Надеюсь на продолжение хорошей серии от них.

Радулов был признан лучшим игроком матча и всего игрового дня в НХЛ.

"Даллас" занимает пятое место в Западной конференции с 24 очками.