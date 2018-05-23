Тренер бостонского университета возглавит "Рейнджерс"

Новым главным тренером "Рейнджерс" станет наставник команды университета Бостона Дэвид Куинн, сообщает NY Post. В ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Напомним, что в прошлом сезоне с командой работал Ален Виньо, однако специалист был уволен за неудовлетворительные результаты команды.

У Куинна есть опыт работы в НХЛ. В сезоне-2012/13 он был помощником главного тренера "Колорадо". Куинн станет вторым тренером из NCAA (студенческая лига), который возглавил клуб НХЛ в этом году.