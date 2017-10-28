Тренер "Баффало": "Когда Антипин посмотрел на игру с трибун, то стал все делать правильно"

Главный тренер "Баффало" Фил Хаусли остался доволен игрой российского защитника Виктора Антипина. По словам наставника, счейчас игрок все делает правильно.



- Все люди разные и все случаи разные. Я думал, что Виктор, когда понаблюдает за игрой с верхотуры, увидит, что у него на льду есть время и что он может позволить себе владеть шайбой в некоторых зонах, – цитирует Хаусли официальный сайт НХЛ. – Я этого не видел в его исполнении в первых матчах. Но теперь он просит шайбу, отдает хорошие передачи.



Когда Антипин последил за матчем под другим углом и вернулся в состав, то стал делать вещи, которые мы от него хотели. Он брал игру на себя, искал шайбу, грамотно использовал работу ног, хорошо защищался клюшкой, делал первый пас и подключался к атаке. Сейчас все это есть в его игре.