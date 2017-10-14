07:40 | Хоккей — НХЛ

Травма глаза Маккиннона оказалась несерьезной, он сыграет в следующем матче


Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар после победы над "Анахаймом" (3:1) заявил, что лидер команды Натан Маккиннон не получил серьезной травмы. Напомним, что хоккеист покинул площадку еще в первом периоде после травмы глаза.

Нападающий "Уток" Дерек Грант слишком высоко поднял клюшку во время обороны своих ворот и ударил ей Натана в глаз. Канадец упал на лед и покинул площадку только с посторонней помощью.

Беднар отметил, что Маккиннон может сыграть уже в следующей встрече "Эвеланш" против "Далласа". В этом сезоне канадец набрал 4 (0+4) очка в пяти встречах.

Маккиннон получил травму глаза в матче с "Анахаймом". Видео

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