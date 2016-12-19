17:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Трамп предложил назначить владельца "Флориды" секретарем армии

0
0
0

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить секретарем армии владельца "Флориды" Винсента Виолу. Виола является выпускником академии "Вест Поинт", бывшим офицером армии США.

– Горжусь тем, что секретарем армии будет такой профессионал и самоотверженный человек, как Винсент Виола, – приводит blog.4president.org слова Трампа. – Будь то служба, будь то бизнес, за свою жизнь Винсент доказал, что способен быть лидером и показывать хорошие результаты в трудных делах. Американцы должны быть уверены, что он сделает все, чтобы сохранить страну в безопасности и осуществить надзор за правильной работой военных войск США.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ