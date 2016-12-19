Трамп предложил назначить владельца "Флориды" министром армии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить министром армии владельца "Флориды" Винсента Виолу. Виола является выпускником академии "Вест Поинт", бывшим офицером армии США.

– Горжусь тем, что министром армии будет такой профессионал и самоотверженный человек, как Винсент Виола, – приводит blog.4president.org слова Трампа. – Будь то служба, будь то бизнес, за свою жизнь Винсент доказал, что способен быть лидером и показывать хорошие результаты в трудных делах. Американцы должны быть уверены, что он сделает все, чтобы сохранить страну в безопасности и осуществить надзор за правильной работой военных войск США.